Софийска районна прокуратура е повдигнала обвинение и задържала 26-годишен мъж за грабеж, извършен с отправена заплаха срещу студент от Германия в района на метростанция „Сердика“.

Според събраните доказателства, на 30 октомври обвиняемият е принудил пострадалия да му предаде 100 лева и слушалки. По време на нападението мъжът е демонстрирал предмет с външни белези на пистолет, поставен в колана на панталоните му, и е заплашил, че студентът може да пострада, ако не му даде парите.

По случая е образувано досъдебно производство, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият е осъждан и е задържан за срок от 72 часа с оглед риска да извърши ново престъпление.

Днес, 5 ноември, наблюдаващ прокурор е внесъл искане в съда за постановяване на мярка за неотклонение „задържане под стража“.