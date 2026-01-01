Общо 201 души са регистрираните случаи на заболели от остри респираторни заболявания (ОРЗ) през изминалата седмица в Софийска област, сочи справка в седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област.

Има регистрирани 22 души с варицела, с COVID-19 са двама, а с туберкулоза един. Четирима души са диагностицирани с чревни заболявания.

Обявиха грипна епидемия във Варна – има ръст на заболелите в редица градове

От 14 до 20 януари се въвеждат противоепидемични мерки в област Варна поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания, съобщиха вчера от Министерството на здравеопазването.

От министерството припомнят, че при повишаване на заболяемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти.