Военноморските сили започнаха ежегодната си тренировка на язовир „Искър”, съобщиха от Министерство на отбраната.

От 29 септември до 10 октомври екипите осъществяват съвместни действия по водолазна подготовка. Те включват прокарване на пътна нишка и ходене по нея, търсене и изваждане на предмет - веществено доказателство от вода по кръгов и паралелен способ.

Министерство на отбраната

Участниците в учението ще стиковат и действия по спасяване на бедстващ водолаз. В съвместната подготовка участват военнослужещи от варненската регионална служба „Военна полиция”, Сухопътните войски с подразделения от Втора Тунджанска механизирана бригада и 55-ти инженерен полк, както и инженерните подразделения на Военноморските сили.

Ръководител на групата е майор Диан Стоянов от Регионална служба „Военна полиция”-Варна. В този състав водолазните екипи тренират съвместно от 2012 г.

Леководолазните спускания се осъществяват на Учебно-тренировъчна и мобилизационна база „Искър” на Служба „Военна полиция” при стриктно спазване на мерките за безопасност и сигурност.