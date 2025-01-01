Софийска районна прокуратура обвини 47-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си и заканил се с убийство на нея и на съседката им, съобщиха от обвинението.

На 8 септември 2025 г. около 22,30 часа в двор на къща в град София, обвиняемият удрял с юмруци в главата възрастната си майка и й нанесъл лека телесна повреда. След това обвиняемият се заканил и с убийство спрямо жената и тяхната съседка, като им крещял „Ще ви убия! Ще ви заколя“ и демонстративно поставил пред тях брадва и нож.

По случая се води разследване за престъпления, за които се предвижда затвор. Предвид възможността да извърши друго престъпление е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 10.09.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за постоянен арест спрямо обвиняемия.