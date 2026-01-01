Превенцията винаги е по-важна от санкцията, каза инспектор Иво Биков от „Пътна полиция“ на СДВР по време на брифинг за мерките за превенция на детския пътен травматизъм в районите около училищата и детските заведения. Това е една изключително уязвима група участници в движението и акцентът и фокуса винаги е бил насочен към тях, допълни инсп. Биков.

По думите му полицейските патрули във всеки даден свободен момент обезпечават пешеходна пътека или инфарктно място, за което има информация, че децата пресичат по неправилен начин. И тук не говорим само за екипи на „Пътна полиция“, а и за колеги от полицейски управления по места. На базата на информацията, която те имат относно графика на провеждане на занятията и мероприятията, всъщност се включват в борбата с детския пътнотранспортен травматизъм, поясни той.

Шофьор блъсна 12-годишно момче в Хасково

Ако децата извършили нарушения на пътя са малолетни, отговорност носи родителя, обясни инспектор Биков. Той посочи, че комуникацията е добра с училищните ръководства. Те са постоянно около децата и често виждат проблеми и места, които просто ние не можем да видим. Апелираме към тях даже да бъдат още по-активни, да ни сигнализират за всяка една нередност, която забележат, максимално бързо, за да вземем мерки навреме, допълни той.

Призивът му към децата е да бъдат изключително внимателни, да се оглеждат повече от един път, да не бързат.

Искаме да им напомним за това, че слушалките и телефоните са за двора на училището и нямат място на пътищата, които се пресичат. Напомням, че от 5 септември миналата година има нови правила, забранено е да се пресича използвайки мобилно устройство, каза инспектор Биков.

Обръщаме се и към родителите. По възможност да не обличат децата си във изцяло тъмни дрехи. През зимата видимостта наистина е влошена и едно дете във влошени метеорологични условия, ако е облечено изцяло в тъмни дрехи, на практика то става невидимо за останалите участници в движението, посочи инспектор Биков.

Нека по възможност да слагат поне по един светоотразителен елемент, било то върху дрехата на детето или върху раницата, каза той. Шофьорите трябва да управляват с изключително повишено внимание, особено приближавайки училищата и детските градини.

Те трябва да съобразяват скоростта с абсолютно всички метеорологични и атмосферни условия. И искаме да им кажем, че ниската скорост би могла да спаси човешки живот, а високата да го отнеме. Да запазим децата на пътя не е задача само на полицията, припомни инспектор Биков.

Най-честите нарушения, които екипите на „Пътна полиция“ в София са отчели, са неправилно пресичане, изскачане внезапно на пътното пътно, за което ние апелираме постоянно да не го правят, защото това е една от основните предпоставки за настъпване на тежко пътнотранспортни произшествия, посочи още инспектор Биков.