Направление "Архитектура и Градоустройство" (НАГ) издаде виза за проектиране на основен ремонт на представителната сграда Народното събрание. Това съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

Припомняме, че преди дни той информира за лошото състояние на сградата, като показа снимки на подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, дефектирали фуги и т.н.

Сградата на Народното събрание се руши, алармира Трайчо Трайков

"От НАГ ни изпратиха издадената от тях виза за проектиране на основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване на функционалността на сградата. При извършване на гореописаните дейности не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси с цел промяна на външния обем на сградата", пише Трайков.

Преди одобряване на инвестиционния проект, визата трябва да се съгласува от Министерство на културата.

В заключение кметът на район "Средец" съветва столичани да избягват да минават под стрехите на парламента, докато се чака да започне ремонт.