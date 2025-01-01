/ Булфото
За рушаща се мазилка, напукани стени, влага, дефектирали фуги и теч на ръждива вода от металната ограда съобщава още кметът на район „Средец“

Сградата на Народното събрание се руши, алармира във Facebook кметът на район „Среден“ Трайчо Трайков.

По думите му са установени подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда и др.

Готвят основен ремонт на историческата сграда на парламента

"Миналата седмица направих на г-жа Киселова официално предписание да вземе мерки за състоянието на сградата на Народното събрание на пл. "Народно събрание" 2. Надявам се новият председател на НС г-жа Назарян да вземе въпроса присърце. Не трябва да се допуска повторение на случая със стария Нотариат, друга емблематична държавна сграда в район "Средец", която от години е занемарена и се руши (все пак имаме информация от МК, че нещо се прави по въпроса)", пише още Трайчо Трайков. 

"Покрай арменската фамилия на председателя на НС се сещам и за един разговор с префекта на район "Кентрон" (Център) в Ереван. Попитах го какво правят, че няма драсканици по сградите в града. Той се замисли малко и каза - нищо не правим, няма нужда. А при нас, за съжаление - има. Очаквам с изпълнението на новия договор на СО за видеонаблюдение нещата поне малко да се подобрят", добавя още Трайков. 

