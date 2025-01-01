Сградата на Народното събрание се руши, алармира във Facebook кметът на район „Среден“ Трайчо Трайков.

По думите му са установени подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда и др.

Готвят основен ремонт на историческата сграда на парламента

"Миналата седмица направих на г-жа Киселова официално предписание да вземе мерки за състоянието на сградата на Народното събрание на пл. "Народно събрание" 2. Надявам се новият председател на НС г-жа Назарян да вземе въпроса присърце. Не трябва да се допуска повторение на случая със стария Нотариат, друга емблематична държавна сграда в район "Средец", която от години е занемарена и се руши (все пак имаме информация от МК, че нещо се прави по въпроса)", пише още Трайчо Трайков.

"Покрай арменската фамилия на председателя на НС се сещам и за един разговор с префекта на район "Кентрон" (Център) в Ереван. Попитах го какво правят, че няма драсканици по сградите в града. Той се замисли малко и каза - нищо не правим, няма нужда. А при нас, за съжаление - има. Очаквам с изпълнението на новия договор на СО за видеонаблюдение нещата поне малко да се подобрят", добавя още Трайков.