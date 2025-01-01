До края на годината се очаква да бъде внесено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство заданието за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт, реставрация и подобряване функционалността на старата сграда на Народното събрание и ще се пристъпи към обявяване на процедура за избор на изпълнител. Това съобщиха от администрацията на 51-вото Народно събрание.

От 1 септември 2023 г. заседанията на парламента бяха преместени в новата пленарна зала в сградата на бившия Партиен дом. Тогава председателят на 49-ото Народно събрание Росен Желязков обясни, че старата сграда се нуждае от основен ремонт, защото покривът тече, има проблем с чилърите, с отоплителната инсталация и с канализацията. Две години по-късно при отправено запитване към администрацията на парламента какви действия са предприети за ремонт и възстановяване на историческата сграда на Народното събрание.

"След преместване на пленарните заседания в новата пленарна зала в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, Народното събрание предприе незабавни действия по подготовка на всички необходими законови процедури за организиране на цялостния процес, свързан с извършване на основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване функционалността на сградата на пл. „Народно събрание“ № 2 с цел съхраняването ѝ като архитектурно-строителна историческа и художествена недвижима културна ценност с категория "национално значение“, съгласно Закона за културното наследство (ЗКН)", се посочва в отговора на администрацията на парламента.

Първоначално е била възложена и извършена оценка на състоянието на електрическите инсталации и системите за отопление, вентилация и климатизация на сградата от Технически университет-София, включваща препоръки и предписания относно състоянието на инсталациите и необходимостта от обновяването и реконструкцията им.

Проведени са били срещи с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) относно предоставяне на методически указания за изготвяне на проектна документация за ремонт и реставрация на сградата. Извършени са били дейности по издирване и събиране в пълен обем на техническа документация на сградата, включително проекти, чертежи, заснемания, както и архивни снимки, с оглед анализ и детайлно запознаване с извършваните през годините вътрешни ремонти и преустройства, и намеси в архитектурата и интериора на сградата, в това число и в пленарната зала.

"Възложени и проведени бяха процедури за обществени поръчки за извършване на прединвестиционни проучвания на сградата на Народното събрание, в т.ч. подробно архитектурно заснемане на сградата, фотограметрично заснемане на фасади и покрив, и 3D сканиране на интериор на сградата, заснемане на вътрешните инсталации на сградата, изследване за наличие на радон, конструктивно обследване, заснемане, и документиране на носещите конструкции, вкл. налични повреди, и окачествяване на тухлени зидове, бетони, армировки, и конструкционни стомани с цел анализ, и оценка на техническото състояние на носещата конструкция на сградата, представляваща техническа експертиза, включваща препоръки за реализиране на необходими ремонтно-възстановителни работи с оглед възстановяване на нормалната експлоатационна годност, и дълготрайност, и подобряване на сеизмичната устойчивост на сградата, както и други дейности, необходими за подготовка на задание за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на сградата", казват още от администрацията на Народното събрание.

Назначена е работна група с участието на външни експерти от Българската академия на науките, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Регионален исторически музей-София, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и служители на Народното събрание. Целта ѝ е да изработи задание за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект във фази „технически и работен проект“ за основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване функционалността на старата сграда на Народното събрание, както и изготвяне проект на документация за участие в конкурс за проект за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект.

Към настоящия момент работната група продължава своята работа, като в процеса на подготовката на заданието за проектиране се извършват предварителни срещи и консултации с Министерството на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ относно допустимите намеси с оглед статута на сградата и необходимостта от прецизен подход с цел възстановяването и съхраняването ѝ като архитектурна ценност, съгласно Закона за културното наследство, обясниха от администрацията на парламента.

"След приключване работа на работната група, в рамките на настоящата година, изработеното задание за проектиране ще бъде внесено за съгласуване в НИНКН, съгласно разпоредбите на ЗКН, и ще се пристъпи към обявяване на процедура за провеждане на конкурс по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект", се казва в писмото.

След изработване на инвестиционен проект и одобряване, и съгласуване на проекта от компетентните органи и НИНКН, и издаване на разрешение за строеж, ще се пристъпи към обявяване на процедури по ЗОП за избор на строител и съответно консултант, осъществяващ строителен надзор, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), информираха още от администрацията на парламента.

На въпрос какви са идеите за последващо използване на историческата сграда на Народното събрание от администрацията посочиха, че водещо е тя да продължи да функционира като сграда на парламента. "Сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ № 2 е сред първите обществени сгради, построени след Освобождението, и с времето безспорно се е превърнала в символ на демокрацията в новата българска държава. Като историческа и художествена недвижима културна ценност с категория "национално значение“, сградата на Народното събрание е символ на българската държавност и парламентаризъм и като такава, водещо за горепосочената работна група е тя да продължи да функционира като сграда на парламента", се казва също в писмото.