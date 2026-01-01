С искания за справедливост, реформа и мерки срещу насилието над животни граждани се събраха на протест пред Военномедицинска академия (ВМА). Организатор на демонстрацията беше сдружение „Мечо и приятели“. Поводът беше навършването на една година от убийството на кучето Мая, което на 9 ноември 2025 г. беше блъснато с кола в София от специализант във ВМА. Кучето получи тежки увреждания, а по-късно беше евтаназирано във ветеринарна клиника. Мъжът беше обвинен в умишлено проявена жестокост към животното. На обвиняемия беше наложена гаранция в размер на 5000 лв.

На протеста имаше полицейско присъствие.

След случая с кучето Мая почти веднага от ВМА излязоха със становище, че лекарят ще бъде отстранен до приключване на разследването, каза един от организаторите на протеста Златин Младенски. От сдружението бяхме инициирали още тогава подписка с 12 411 подписа, входирана в Българския лекарски съюз (БЛС), с искане да бъде разгледано правото на лекаря във ВМА Ненад Цоневски да практикува лекарската професия. БЛС не само не се самосезира, но и не свика Етичната си комисия, каза той. Една година по-късно нищо не се беше променило – лекарят продължаваше да работи във ВМА и дори беше повишен, посочи Младенски.

В последните дни прокуратурата излезе с няколко становища, в които се казваше, че сериозно се работи по делото и то е върнато за експертиза и събиране на доказателства, но все още не беше влязло в съда, посочи Младенски.

„Тук сме, защото искаме най-после справедливостта да започне да възтържествува. Такъв човек няма място във ВМА и когато убиеш живо същество – животно, човек трябва да си понесе отговорността и да влезе там, където ще бъде превъзпитан, защото иначе всичко това води до нови и нови случаи. Насилието над животни в България е един огромен проблем и посегнеш ли на животно, ще посегнеш и на човек. Крайно време е да спрем да се делим и да работим за това институциите да бъдат притиснати да си вършат работата“, добави Младенски.

„Не на насилието, искаме справедливост“, „365 дни, без Мая, без последствия“, „ВМА не ви ли е срам?“, „Мълчанието е съучастие“, „Докога ще си закривате очите за насилието над животните?“ бяха част от посланията на плакатите на събралите се демонстранти. Те скандираха „Съд и затвор за насилниците“, „Убийци“ и „Няма да забравим, няма да мълчим“. Протестиращите запазиха една минута мълчание за животните, починали вследствие на насилие.

Отпред беше застанала жена, облечена като старогръцката богиня на правосъдието Темида. Тя е символ на закона и справедливостта, а превръзката на очите символизира равенството – тя не различава богат от беден, казаха организаторите. Везната е символ на мярата, а мечът – на силата и наказанието, думи, които отдавна са изгубили своя смисъл в България. Тя днес е мълчалива и безмълвна от случващото се в България, допълниха те.

Младенски допълни, че в Народното събрание е бил входиран 35-страничен доклад със законови промени, като целта е те да изключат и последните вратички, които позволяват легално убийците и насилниците на животни да остават на свобода. Част от исканията бяха за създаване на регистър на насилниците над животни, както и когато има съдебно производство срещу лице, насилило животно, съдът да има право да му отнеме животното незабавно.

До ден днешен има закон, който позволява животни да бъдат застрелвани като вреден дивеч, ако са на повече от 100 метра от табела на населено място, заяви той. Сексуалното посегателство и насилването на животни не е престъпление, а изхвърлянето на куче не е престъпление, освен ако то не е блъснато, отровено или убито, и само в случаите, когато е доказуемо кой го е изхвърлил, добави Младенски.

Организаторите припомниха и случая с кучето Кнопа, към което на 1 ноември 2026 г. в София мъж беше проявил жестокост. Той беше нанесъл силен удар с крак, в резултат на което противозаконно причинил смъртта му, като деянието беше извършено с особена жестокост към животното, посочиха от Софийската районна прокуратура.