Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев заради кризата с боклука в няколко района в София.

"Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия! Кой разпореди това безобразие?!? Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев", пише във Facebook Пеевски, препращайки към думи на лидера на ПП Асен Василев.

"Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка!", призова Пеевски.

От партията днес ще сезират МОСВ (РИОСВ - София) и Регионалната здравна инспекция за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето.

Призив за оставка на кмета на София направи по-рано и лидерът на ИТН Слави Трифонов. Вчера недоволни граждани занесоха боклука си на "Московска" 33, също с искане за оставка.

Самият Терзиев обещава да реши проблема с боклука и отдава до голяма степем кризата на "опити определени хора да превземат боклука на София на висока цена за сметка на обществения интерес".