Тържествено честване по повод 163 години от рождението на големия български писател, интелектуалец, общественик и основоположник на организираното туристическо движение в България Алеко Константинов организира Българският туристически съюз (БТС), съобщиха от организацията.

Тържеството ще започне от 11:00 ч. пред паметника на Щастливеца на бул. "Витоша" (кръстовище с бул. "Патриарх Евтимий" до НДК). Там се очаква да присъстват официални гости, общественици, туристически деятели, членове на оперативното ръководство и на Управителния съвет на Сдружение "Български туристически съюз" и др. Слова за личността и наследството на Алеко Константинов ще произнесат известни български учени.

В програмата ще участват ученици от 28 СУ "Алеко Константинов" - София и Х-то ОУ "Алеко Константинов" - Перник.

Любими туристически песни ще изпълнят хоровете "Планинарска песен" и "Планинарска песен - Филип Аврамов" с неговия йодлеров състав.

С това събитие БТС дава старт на всички прояви и чествания през 2026 г., посветени на 60-годишнината от създаването на Националното движение "Опознай България - 100 НТО" (1966 г.)