Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към кмета на Столичната община Васил Терзиев и председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров с настояване да бъде преразгледано решението за прекратяване на услугата „Паркирай и пътувай“ на двата буферни паркинга - на бул. „Джеймс Баучер“ и при стадион „Васил Левски“. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Поводът са постъпили сигнали, в които граждани изразяват сериозно безпокойство от планираните промени. В сигналите пише, че услугата „Паркирай и пътувай“ има съществена роля за ограничаване на автомобилния трафик към централната градска част, за намаляване на задръстванията и вредните емисии и за насърчаване на използването на обществения транспорт - ключови цели на устойчивата градска мобилност.

Според гражданите предлаганата алтернатива - платено паркиране с високи месечни такси, не може да се счита за равностойна, тъй като поставя значителна част от досегашните ползватели в икономически неравностойно положение и противоречи на принципа на съразмерност, пише в съобщението.

Особено внимание е обърнато на периферния и буферен характер на бул. „Джеймс Баучер“, който „обира“ автомобилния поток от южните и крайни райони на столицата, където общественият транспорт е недостатъчен. Премахването на паркинга там според гражданите води до неизбежно увеличаване на автомобилния трафик към централните градски зони.

Омбудсманът споделя притесненията на хората, свързани с изключително краткия срок за въвеждане на промените, както и с липсата на публично оповестени мотиви, анализ на въздействието или оценка на последиците за гражданите, които всекидневно ползват услугата.

Според омбудсмана заповедта на кмета за намаляване на броя на буферните паркинги на територията на София от шест на четири противоречи както на публичните призиви на общинската власт към гражданите да използват буферно паркиране и обществен транспорт, така и на приоритетите за управление на Столичната община за мандат 2023-2027 г., които предвиждат разширяване и развитие на този тип инфраструктура.

В писмото си омбудсманът поставя и въпроси, свързани с твърденията за установени злоупотреби при управлението на двата паркинга - за начина на провеждане на проверките, техния обхват, резултатите от тях и дали е потърсена отговорност от евентуалните нарушители.

„Ангажимент на Столична община е да осъществява необходимия контрол относно ползването на буферните паркинги, а не поради липсата на такъв да лишава гражданите от вече установени права и удобства в градска среда“, пише в писмото на Делчева. Допълнено е, че последиците от взетото решение ще засегнат значителен брой граждани и ще доведат до увеличаване на трафика в столицата.

„Решението за прекратяване на услугата „Паркирай и пътувай“ на буферните паркинги на бул. „Джеймс Баучер“ и при стадион „Васил Левски“ ще засегне значителен брой граждани и ще има пряко отражение върху трафика в столицата.

Затова, независимо че Наредбата дава право на кмета да определя паркингите, в които се предлага услугата „Паркирай и пътувай“, е особено тревожна липсата на консултации или обществено обсъждане, както и обсъждане в СОС на възможността за намаляване на буферните паркинги“, пише Делчева.

Припомняме, че в сряда заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев каза, че се прекратява установената схема за злоупотреби с функцията „Паркирай и пътувай“ на двата паркинга на Центъра за градска мобилност - паркинг „Джеймс Баучер“ с 577 места и паркинг „Стадион Васил Левски“ със 193 места. "Двата паркинга престават да изпълняват функциите на буферни", каза Чаушев.

Той допълни, че са установени практики на злоупотреба със заобикаляне на условията за дългосрочно паркиране чрез използване на карти за градския транспорт за симулация на пътуване с градски транспорт, което не е справедливо спрямо останалите, които използват тази услуга.

Затова въвеждаме този нов режим, така че тези паркинги да са достъпни за всички, които могат да използват дългосрочно паркинга като абонамент и ще могат кратковременно да паркират със съответната такса, каза Чаушев.