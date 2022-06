От 12 до 17 юни ще продължи десетото юбилейно издание на Sofia Pride Film Fest в Дома на киното и The Steps, съобщават организаторите. По думите им ц.елта на фестивала за пореден път е не само да обедини българските общности, но и да покани всички други зрители за среща и диалог.



Селекцията включва 4 игрални и 4 документални заглавия, както и две късометражни селекции с българско кино.



Акцентът на фестивала ще на 14 юни в Дома на киното, когато ще бъде показана британско-естонската копродукция Firebird на режисьора Петър Ребане. В ролите на двама войници, между които пламва бурна любов, влизат Том Прайър и Олег Загородний, който ще бъде специален гост на прожекцията и ще се срещне с публиката в Дома на киното.



Филмът е по истинска история от времето на Студената война - мемоарите на Сергей Фетисов (1952-2017) със заглавие "История за Роман" (1996).



На 14 юни ще бъде показана селекция "Българско късометражно кино от 1970 до 2018 г.", представяща темата за различията, брака, родителството и сблъсъка на индивида с наложените социални норми. Сред заглавията са "Кокичето" (1970) на Нина Янкова с участието на Татяна Лолова, "Женитба" (1985) на Слав Бакалов и Румен Петков, който печели на България едно от най-престижните фестивални отличия - "Златна палма“ за късометражен филм.



Има и два анимационни филма "Черно на бяло" (2006), на режисьора Андрей Цветков и "Анна Блуме" (2009) на Весела Данчева. Сред най-новите заглавия са "Мона Лиза" на Веселка Кунчева, "Брак" на Слава Дойчева и "Преображение" на Стефан Ганов.



На 15 юни предстоят две фестивални премиери. Носителят на награда "Теди" (берлинският еквивалент на "Куиър палма") за 2021 г. - "Войната на Мигел" на режисьора Елиан Рахеб, разказва историята на гей мъж, израснал потиснат и посрамен по време на гражданската война в Ливан, който се връща към своето минало, за да го приеме и да се обикне наново. Номинираният за награда БАФТА за най-добър дизайн на костюми "Амонит" (реж. Франсис Лий) е с участието на Кейт Уинслет и Сърша Ронан.



На Sofia Pride Film Fest ще бъде показан и "Жените наистина плачат" на Мина Милева и Весела Казакова, придружен със среща с екипа на 16 юни от 20.00 ч. в The Steps. На 17 юни е премиерата на документалния филм Think freedom: Свободата е действие (реж. Анна Стоева), който разказва историята на Деница Любенова - адвокат, защитник на човешки права и ЛГБТИ активист от България и ни позволява да надникнем в емоциите и процеса на работата й върху едно от знаковите ѝ дела. Една от най-емблематичните правни победи на Деница и „Действие“ е делото за признаването на произхода на бебе Сара от семейство с двете ѝ майки.



Има и две български късометражни премиери – дебютния игрален филм "Споделено сърце" на режисьора Десислав Атанасов с участието на Борис Атанасов и Симеон Димов и документалния танцов филм Waiting for Color (реж. Коста Каракашян).



Финал на фестивала на 17 юни ще даде биографичният документален филм "Джонатан Агаси спаси живота ми" (реж. Томер Хейман), за една от най-успешните гей порнозвезди в света. Името на режисьора Томер Хейман е познато от 2016 г., когато с филма си Mr. GAGA спечели наградата за най-добър документален филм в конкурса на "София филм фест".