Пешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София, съобщиха от Столичната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в обедните часове на деня в района на бул. "Цар Борис Трети" и ул. "Любляна". Сигналът за спешна помощ е постъпил в 12:17 ч.

Пострадалият е с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак, съобщиха от Центъра за Спешна медицинска помощ.

По-рано от МВР съобщиха, че за последното денонощие в София са регистрирани две тежки и 28 леки катастрофи, с един загинал и един ранен.