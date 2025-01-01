Полицаи задържаха мъж от каолиновското село Тодор Икономово за подаване на неверни сигнали на спешния телефон 112, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

На 29 октомври, минути след 22:00 часа, е подаден сигнал от мъж, че в игрална зала в кв. “Боймир“ на град Каолиново има убити хора. Към мястото са насочени екипи на полицията и спешна помощ, които посетили игралната зала и установили, че няма престъпление. Извършена е проверка. Предстои доклад на материалите по нея да бъде предаден на компетентната прокуратура.

На 2 ноември мъжът отново чрез телефон 112 подал сигнал за прободен с нож човек. Извършена е проверка, в хода на която е установено, че такъв случай няма, а мъжът се е представил с друга самоличност.

Полицаи са успели да установят самоличността на подаващия сигнала - 43-годишен от село Тодор Икономово. В обедните часове в понеделник той е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Каолиново. Образувано е досъдебно производство.

От 2018 година до момента мъжът има издадени пет наказателни постановления за подадени недействителни сигнали. През 2020 година, след образувано досъдебно производство за подаване на подвеждащ сигнал, той е осъден и му е наложена парична глоба в размер на хилвяда лева, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.