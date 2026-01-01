77-годишен мъж от село Дибич е починал след задушаване при пожар, съобщиха от полицията.

В 04:33 часа на 21 януари е получен сигнал за пожар в частен дом в село Дибич. Към адреса веднага са насочени два противопожарни екипа на РСПБЗН- Шумен.

На място огнеборците заварили силно развит пожар в къща. При разузнаване на място в една от стаите е намерена и евакуирана жена на 72 години.

В другата стая, откъдето е тръгнал пожара е открит 77-годишен мъж в безжизнено състояние. Евакуиран е и е прегледан от екип на ЦСМП. Установено е, че се е задушил в съня си.

Пожарът е загасен с помощта на 5500 л. вода. Пламъците, които били на площ от около 40 кв.м. по всяка вероятност са тръгнали от печка на твърдо гориво.

Огнеборците установили, че е отворена вратичката ѝ, от която вероятно е паднала жар. Къщата е спасена от опожаряване. Унищожени са мебели, опушени са около 60 кв.м. стени. Извършва се оглед.