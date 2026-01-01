Спипаха антични предмети с белези на културно-исторически ценности в Шуменско, съобщиха от полицията.

Те са открити на 10 февруари в частен дом в село Драгоево. Получена е информация, че 54-годишен мъж държи в имота си предметите.

Намерени са железен клин, гвоздей с кръгла глава, върхове от стрели, тока за ремък, предмет с вид на монета.

Те не били идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Иззети са и по случая се води разследване.