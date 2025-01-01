Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът ще приеме строя и ще отправи поздравление към курсантите и гостите на събитието. Церемонията ще се състои на 11 октомври от 11:00 часа пред сградата на Община Шумен.

Военна клетва ще положат над 170 курсанти-първокурсници, които започват своето обучение във висшето военно училище. На събитието ще присъства и министърът на отбраната Атанас Запрянов.