От 11 до 17 октомври ще бъде въведена временна организация на движението по магистрала „Струма“, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). С цел подобряване на отводняването през посочените дни ще бъдат извършвани дейности в часовия интервал от 8:00 ч. до 16:00 ч. в участъка при пътен възел Долна Диканя – в двете платна за движение, уточняват още от агенцията.

По време на изпълнение на ремонтните работи временно ще се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента на магистралата в двете посоки, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

От АПИ призовават участниците в движението да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От 23 септември до 26 септември, беше ограничен достъпът до аварийните ленти на магистрала „Струма“ заради почистване на облицовани окопи. С дейността бе подобрена възможността за отводняване на пътното съоръжение.