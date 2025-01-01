Нов подводен трус с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер разлюля южната част на Филипините, предаде AssociatedPress.

Ръководителят на Филипинския институт по сеизмология и вулканология Тересито Баколкол заяви, че трусът, разтърсил град Манай в провинция Давао Ориентал, е с дълбочина от 10 километра и е причинен от движение по Филипинската тектонска плоча.

Все още не е ясно дали това е вторичен трус след земетресението с магнитуд 7,4, което разлюля страната по-рано днес и при което загинаха най-малко петима души. Трусът предизвика свлачища, нанесе щети на болници и училища и доведе до евакуация на крайбрежни райони заради издадено предупреждение за цунами, което по-късно беше отменено.