Над 244 340 къса цигари иззеха митнически служители на Териториална дирекция Митница Русе при проверки в района на граничния преход при Дунав мост - Видин. Цигарите са открити при два случая – укрити в пратка с мебели, както и в естествени кухини на автомобил.

На 6 февруари 2026 г. в района на Дунав мост 2 Видин – Калафат митническите служители откриват 220 020 къса цигари, скрити в кухини на мебели. Нарушението е констатирано при проверка товарен автомобил със старозагорска регистрация, управляван от български гражданин. Водачът е обяснил, че превозва мебели, бутилки и метални части за Белгия. В представената от него международна товарителница са били описани 15 пакета с тегло 400 кг, като документът е бил без номер.

Митническите служители извършват физическа проверка, при която установяват, че във всичките 15 броя тапицирани мебелни панели са укрити цигари с турски акцизен бандерол от различни марки. Общото им количество е 11 001 кутии (220 020 къса) с пазарна стойност в размер на 39 045,62 евро.

Под ръководството на Районна прокуратура – Видин се води досъдебно производство. С постановление на прокурор водачът на превозното средство – 54-годишния И.И., е привлечен в качеството на обвиняем. Разследването по делото продължава.

При друг случай от преди дни митническите служители на същата териториална дирекция Митница Русе откриват 24 320 къса цигари в автомобил управляван от български гражданин и пътуващ за Германия.

Превозното средство с българска регистрация е спряно също в района на граничен преход „Дунав мост 2 Видин-Калафат“ и е съпроводено за щателна проверка до Митническо бюро Видин. В хода на контролните действия в естествени кухини пред предните седалки и в задните врати на автомобила е установено наличието на 1216 кутии (24 320 къса) цигари от три различни марки, облепени с български бандерол.

Водачът е заявил, че цигарите са негови и ги превозва за роднини в Германия. Тютюневите изделия са задържани, а на лицето е съставен Акт за установяване на административно нарушение, тъй като количеството надвишава максимално допустимото за превоз за лични нужди в рамките на ЕС.