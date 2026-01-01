В Исперих задното стъкло на „Шкода Октавия“ бе натрошено с бухалка, а в Разград „Шкода Фабиа“ осъмна с две нарязани гуми, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При първия случай сигнал за потрошения автомобил е получен около 17.40 часа на 10 февруари в Районното управление в Исперих. 55-годишен мъж съобщил, че с бейзболна бухалка е натрошено задното панорамно стъкло на „Шкода Октавия“, паркирана в двора на къщата му.

В хода на проверката е установено, че извършител на деянието е 23-годишен мъж от Исперих. Нанесените щети са в процес на изясняване. Тече проверка по случая.

При другия случай „Шкода Фабиа“ осъмна на 10 февруари с две нарязани гуми. Сигналът за случилото се е подаден около 11 часа на 10 февруари в Районното управление в Разград от 44-годишната собственичка на колата.

Автомобилът бил паркиран пред блок 11 в ж.к. „Орел“ около 22.30 часа на 9 февруари. Нанесените щети са в процес на уточняване. По случая е образувана проверка.