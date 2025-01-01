75-годишен мъж от Разград е бил измамен по Интернет чрез приложението Viber, съобщиха от полицията.

Между 19 и 28 ноември потърпевшият бил въведен в заблуждение да инсталира на телефона си определени платформи - "Burgozon" за генериране на доходи чрез изкуствен интелект, "VRD group" за предоставяне на заблуждаваща информация за реализиране на печалба в графичен вид и "Ani desk", създаващо условия за нерегламентирано достъпване до лични данни, включително пароли за интернет банкиране.

Така от личната му банкова сметка е източена сума, възлизаща на 38 000 лв. Средствата били пренасочени към сметка на територията на Португалия. По случая е започнато разследване за извършено престъпление.