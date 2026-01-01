Двама братя отнесоха парична санкция от съда след хулигански действия в Кубрат, съобщиха от полицията.

На 15 януари 18-годишен младеж влиза в словесни пререкания с непълнолетно 15-годишно момиче и 37-годишната му майка.

Простреляха мъж с пистолет в Ботевград

Сцената се разиграла пред входа на жилищния блок, в който двете живеят. Младежът се обадил на 21-годишния си брат, който пристигнал с газ-сигнален пистолет, собственост на баща им.

Той е възпроизвел изстрели във въздуха. Заради грубото нарушаване на общоприетите правила за поведение на обществено място, на братята е съставен акт.

На свое заседание на 4 февруари, съдът наложи парични санкции по 100 евро за всеки от нарушителите.