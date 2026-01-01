Близки и приятели на пловдивското семейство, загинало при тежката катастрофа на Околовръстния път на 24 ноември миналата година, се събират пред Съдебната палата тази сутрин, предава БНР.

Те ще поискат справедливост за жертвите - мъж, жена и 14-годишната им дъщеря. В Пловдивския окръжен съд е насрочено първото разпоредително заседание по делото срещу шофьора на камион Джуней Дюлгеров, който се блъсна челно в автомобила на семейството малко преди полунощ.

24-годишният шофьор е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на трима души и е нанесъл средна телесна повреда на 7-годишната им дъщеря, която беше тежко ранена при инцидента.

"Призоваваме всеки, който има сърце и съпричастност, да присъства в подкрепа на близките и на жертвите", споделят организаторите на недоволството. Те настояват за бърз и справедлив процес. Искат присъда, която отразява тежестта на случилото се и дава ясен знак, че човешкият живот има стойност.

Припомняме, че според прокуратурата младежът има 10 наказателни постановления и 20 фиша за различни нарушения за двете години, откакто е взел книжка за управление на тежкотоварен камион.

В момента Дюлгеров е в ареста с постоянна мярка задържане под стража.