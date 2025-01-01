След близо шест часа гасителни действия пожарът, възникнал на територията на сметището край село Шишманци, е потушен, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН). На място остават да дежурят два екипа огнеборци.

Те ще следят за евентуални повторни запалвания и ще извършват доохлаждане на отделни огнища. Дежурствата на екипите ще продължат до пълното обезопасяване на терена.

Сигналът за пожара е бил подаден в 05:30 ч. днес, като на място са били изпратени четири екипа огнеборци.

Мобилна станция извършва извънредно измерване на качеството на въздуха в района, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Към този час димоотделянето е значително редуцирано, няма задимяване по автомагистрала "Тракия", коментира старши комисар Васил Димов, директор на РДПБЗН.

Задимяване няма и в село Шишманци, съобщи кметът Александър Атанасов.