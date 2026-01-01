От днес (28 януари) в Пловдив са въведени затегнати противоепидемични мерки.

Децата от града под тепетата ще учат онлайн до 6 февруари. Отменят се присъствените групови извънкласни дейности. В този период обаче има две олимпиади - по философия и по химия, които ще се проведат.

И Бургас е в грипна епидемия, учениците минават онлайн

В детските градини е въведен филтър при приема на деца сутрин.

Преустановяват се свижданията в лечебни заведения и структури за специални услуги в областта, както и профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Грипна епидемия все още е в сила за Бургас, където мерките продължават до 30 януари.