От днес – 22 януари, до 30 януари Бургас е в грипна епидемия.

За този период в сила влизат временни противоепидемични мерки. Сред тях е преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м между тях.

Ограничени ще бъдат свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации, посочиха още от министерството.

Тези мерки са в сила за още две области, след като Варна удължи тяхното действие до 26 януари, вместо първоначално предвиденото – от 14 до 20 януари.

Другата област в грипна епидемия е Добрич, където мерките важат от 19 до 25 януари.

Сериозен ръст на заболелите има и в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Габрово, Благоевград и София-област.

Грипната обстановка е актуална и към 22 януари 2026 г. / Министерство на здравеопазването

Преди дни Областният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания предложи обявяването на грипна епидемия на територията на цялата Бургаска област до 30 януари.

От министерството отбелязват, че за всяка област нивата на заболяемост, при които се достига епидемично разпространение и се въвеждат временни противоепидемични мерки, са различни. Те се определят въз основа на населението и регистрираните заболели от грип и остри респираторни заболявания в съответната област през предходните 10 години.

Така например в Габрово нивото на заболяемост с достигнато епидемично разпространение е 332,3 заболели на 10 000 население, в Благоевград то е 418,6 заболели на 10 000 население, а в София-град – 203,9 заболели на 10 000 население.

Данните на Националната здравноинформационна система за изминалата седмица (12-18 януари) показват, че 121 254 души в страната са прегледани по повод грип и остри респираторни заболявания. Хоспитализирани са 4194.

Най-много засегнати от грип и остри респираторни заболявания са децата на възраст от 5 до 14 години, където са регистрирани 7670,09 заболели на 100 000 души население. На второ място е групата на най-малките от 0 до 4 години с 6108,88 заболели на 100 000 души население.

"Пазете се! Бъдете здрави! Ще ви информирам своевременно при промяна на обстановката", написа преди дни бургаският кмет Димитър Николов.