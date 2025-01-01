В Окръжния съд в Плевен ще се състои пето заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, съобщиха от съда.

Поредно заседание за катастрофата, при която загина Сияна

Очаква се в заседанието да бъдат разпитани свидетели и част от вещите лица, изготвили заключения по различни експертизи. Заседанието е насрочено за 10:00 часа. Час по-рано пред Съдебната палата отново е насрочен протест. „Справедливост за Сияна”, написа в профила си във Фейсбук вчера бащата на детето Николай Попов.

Обвиняем по делото е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке при завой навлиза в насрещната пътна лента и удря лекия автомобил, в който се е возила Сияна. Шофьор на автомобила е бил дядото на детето. Катастрофата стана на 31 март тази година в участък от пътя Бяла-Ботевград в условията на дъжд, мокър асфалт и неравна пътна настилка.

В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата. В момента той е с мярка за неотклонение "задържане под стража", допълват от съда.

Свидетели потвърдиха: Шофьорът не е опитал да помогне на Сияна след катастрофата

На заседанието по делото, което се състоя през октомври, бяха разпитани трима свидетели и изслушани две вещи лица, изготвили съдебномедицинска експертиза и химическото изследване на кръв.