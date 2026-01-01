Гъвкави ограничители се монтират в участъка от първокласния път I-3 между Телиш и Радомирци. С поставянето им се разделят посоките на движение и се ограничава възможността за неправилно изпреварване, което е предпоставка за пътни инциденти, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Колчетата ще са в отсечка с дължина близо 1,8 км, между 129-и и 131-и км, като ще се монтират 150 броя през 12 метра. В отсечката е положена и червена маркировка, забраняваща изпреварването, с две бели непрекъснати линии и напречна шумна маркировка.

Предстои да се монтират ограничителни системи и направляващи колчета. Подновени са и пътните знаци, които сигнализират за участък с концентрация на произшествия. Разрешената максимална скорост за движение е до 60 км/ч.

В отсечката са изрязани храсти и дървета, с което е осигурена по-добра видимост на шофьорите. Почистени са и банкети за по-добро отводняване. През миналата година беше ремонтирана асфалтовата настилка в участъка.