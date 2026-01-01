Православната църква почита Свети мъченик Никифор. 9 февруари е известен още и като Отдание на Сретение Господне. Името Никифор идва от гръцки и значи "победоносец".



Никифор е праведен християнин, който е живял в Римската империя през III в. след Христа. Неговият най-добър приятел бил свещеник на име Саприкий.



Един ден обаче двамата се скарали жестоко и повече не се видели няколко години. Никифор осъзнал, че от тази вражда никой няма полза и решил да поиска прошка от своя приятел. Саприкий обаче отказал да приеме извинението на бившия си другар.



След това настанали тежки времена за християните, тъй като императорът предприел сериозни гонения. Саприкий бил осъден на смърт. По пътя към екзекуцията Никифор излязъл от тълпата и отново поискал с все сърце прошка от Саприкий.



Свещеникът обаче не трепнал дори и преди смъртта си. Слугите надигнали брадвата над главата му и тогава Никифор за трети път помолил осъдения да се помирят. Той пак отказал, но в същия миг се отрекъл от Христос, поради страха си от гибелта.



Тогава Никифор го запитал защо се отрича от Божията вяра и изкрещял, че самият той също е християнин. Така Саприкий бил освободен, а Никифор обезглавен.

Делото му обаче е достойно за възхищение и затова след смъртта му църквата го обявява за светец.



Днес имен ден празнува: Никифор и Никифора.