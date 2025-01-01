Около 22:00 ч. снощи на телефон 112 е подаден сигнал за конфликт между 27-годишна жена и нейния 29-годишен приятел. Спорът между двамата е прераснал в скарване, при което жената е нанесла удар в областта на лявото му око, причинявайки му сериозно нараняване.

Пострадалият е откаран в столична клиника за лечение.

Мъж преби приятелката си в Софийско

Полицията е извършила първоначални процесуално-следствени действия и по случая е образувано бързо производство. Уведомена е прокуратурата, като проверката по инцидента продължава.