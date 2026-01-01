Трима мъже са задържани за извършване на измами с фалшиви златни накити на пътя София – Кюстендил, в района на кръстовището за пернишкия квартал „Кристал“.

Сигналът е подаден около 12:30 часа на телефон 112, след като граждани съобщили за съмнително поведение на лица, придвижващи се с лек автомобил с английска регистрация. По първоначални данни тримата спирали преминаващи автомобили, като под предлог, че търсят определена дестинация, искали съдействие от шофьорите, а впоследствие им предлагали за продажба фалшиви златни накити.

На място е установен и 41-годишен мъж от Радомир, който е станал жертва на схемата, след като закупил неистински златен пръстен за сумата от 20 евро.

Извършителите са румънски граждани на възраст 24, 31 и 50 години. Те са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство.

От Областната дирекция на МВР – Перник отправят предупреждение към гражданите да не се доверяват на непознати лица, извършващи улична търговия. По думите на полицията, в повечето случаи става въпрос за измами, които трудно се разкриват и доказват след извършването им.