Фалшиви банкноти са установени в офиса на куриерска фирма в Перник, съобщиха от полицията.

На 27 август е подаден сигнал от 37-годишна служителка на фирмата, че неизвестен е прокарал в обръщение неистински 5 банкноти от по 50 лева.

Банкнотите са иззети и предстои назначаването на експертизи. Уведомена е прокуратурата и работата по случая продължава.

При друг случай - при акция на криминалисти на ул. „Якоруда“ в пернишкия кв. „Изток“ са проверили автомобил с водач 24 години.

Изсети са 9 бутилки райски газ с различна вместимост и 2 електронни вейпа без акцизен бандерол. Мъжът не е криминално проявен.