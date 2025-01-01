Икономическа полиция разкри схема за фалшиви банкноти в Провадия.

Задържани са двама местни жители, единият от които е известен на МВР,.

Според информацията до момента, единият от 23-годишните мъже е заплатил за транспортна услуга с фалшива банкнота от 100 лева. Бързите оперативно-издирвателни действия на служителите от Икономическа полиция довели до установяване на нарушителите.

При последвало претърсване в домовете на задържаните полицаите иззели техника и предмети, послужили за изготвяне на неистински банкноти със същия номинал. Всички иззети вещи са приложени към образуваното досъдебно производство.

Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.