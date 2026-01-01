Задържаха двама мъже с наркотици и незаконно оръжие в Монтанско, съобщиха от полицията.

От имота на единия, който е криминално проявен, са иззети 19 кг сух канабис. В товарен автомобил в същия двор е открит пистолет със заличени марка и номер.

ОД на МВР-Монтана

На 26 март в хода на операция за предотвратяване на изборни нарушения служители на Районно управление след сигнал са направили претърсване в имот в землището в Лом, ползван от 50-годишен жител на село Замфир, с криминални прояви.

При извършените процесуално-следствени действия са намерени 19 кг суха зелена трева маса канабис, намираща се в 3 пластмасови бидона и кутия.

Под капака на двигателен отсек на товарен автомобил, паркиран в имота, е открит увит в полиетиленов плик пистолет, неустановен калибър, със заличени марка и номер. В помещение на къщата са намерени 8 бойни патрони с калибър 7,65 мм и други вещи.

Установените на място двама мъже - ползвателят на имота на 50 и мъж на 51 г. от Лом, които са задържани.