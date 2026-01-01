Окръжният съд в Ловеч оправда бившия кмет на Община Ловеч Минчо Казанджиев по обвинение за безстопанственост при доставката на атракционно влакче. Според обвинението настъпилата щета за Община Ловеч е в размер на близо 180 000 лв.

Оправдателна присъда получи и Тотка Симеонова в качеството ѝ на длъжностно лице. Тя беше оневинена и по обвинение за съставяне на официален документ с неверни обстоятелства.

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново. Прокурорът от Ловешката окръжна прокуратура Светла Иванова каза пред журналисти, че тя ще бъде протестирана.

След заседанието Минчо Казанджиев заяви, че винаги е вярвал в обективността на българския съд и днес Ловешкият окръжен съд е доказал това. Той припомни, че и в Специализирания наказателен съд е получил оправдателна присъда.

„Разбира се, убеден съм, че нещата ще продължат и по-нататък – прокуратурата ще обжалва на следваща инстанция, но фактът, че имаме две оправдателни присъди, вече достатъчно добре говори в правотата на това, което ние сме правили и че нямаме никаква вина“, каза бившият кмет на Ловеч.

По думите му влакчето не е трябвало да бъде спирано от движение. Влакчето, ако беше работило, досега да се е изкупило, добави той.

Според адвокат Ивета Анадолска, защитник на Тотка Симеонова, прокуратурата не е вписала влакчето като веществено доказателство и затова е нямало никакъв проблем Общинският съвет в Ловеч да го продаде и да реализира печалби.

Атракционното влакче – локомотив с два вагона, беше купено през 2014 г. по проект "Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч", финансиран по оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Стойността му бе 360 000 лв.