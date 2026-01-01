Незаконни кланици в два частни имота в село Чифлик, община Кърджали, бяха открити при съвместна акция на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Кърджали и "Икономическа полиция", съобщиха от БАБХ.

По време на проверката са намерени 80 ушни марки от едри преживни животни. Това означава, че от двете кланици са излезли тонове месо с неясен произход и без ветеринарносанитарен контрол.

По номерата на марките ще бъде извършена проверка на произхода и на собствениците на животните. В първата кланица инспекторите на Агенцията са установили около 100 кг телешко месо без доказан произход, а във втората - приблизително 230 кг говеждо месо, 10 кг говежди обрезки и четири животински кожи.

Всичко това ще бъде унищожено, а срещу собствениците на имотите ще бъде образувано досъдебно производство. Акцията в Кърджалийско се проведе по-малко от две седмици, след като бяха установени незаконни кланици в Ихтиман, работили с години.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня, че съхранението и търговията с месо без доказан произход и без официален ветеринарномедицински контрол представляват риск за здравето на потребителите и подлежат на строги санкции.