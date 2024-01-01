Пожар избухна в района на село Кутугерци, махала „Поповска”. В обхвата на „ДГС Осогово” с огнената стихия се борят горски служители, предаде NOVA.
Към момента са изгорели около 100 дка горски площи.
Пожар в двора на пловдивска болница
Две къщи са засегнати от огъня, съобщиха служители от горското стопанство. Около 20 души от ведомството са на терен.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Към момента са изгорели около 100 дка горски площи.
Пожар в двора на пловдивска болница
Две къщи са засегнати от огъня, съобщиха служители от горското стопанство. Около 20 души от ведомството са на терен.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня