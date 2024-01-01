Гори горска площ, има засегнати и къщи
Пожар избухна в района на село Кутугерци, махала „Поповска”. В обхвата на „ДГС Осогово” с огнената стихия се борят горски служители, предаде NOVA. 

Към момента са изгорели около 100 дка горски площи.

Пожар в двора на пловдивска болница

Две къщи са засегнати от огъня, съобщиха служители от горското стопанство. Около 20 души от ведомството са на терен.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня

По темата

Кюстендил