Пожар в двора на пловдивска болница

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Пожар избухна в района намахала „Поповска”. В обхвата на „ДГС Осогово” с огнената стихия се борят горски служители, предадеКъм момента са изгорели околоса засегнати от огъня, съобщиха служители от горското стопанство.от ведомството са на терен.