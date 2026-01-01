Заловиха 30-годишен мъж в момент на изпращане на анаболни стероиди в Хасково, съобщиха от полицията.

Той е хванат на 24 август пред входа на пощенска станция непосредствено преди изпращане на пратка с кутии, съдържащи ампули и блистери.

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При вида на униформените мъжът побягнал, но веднага бил заловен. У него са намерени 100 кутии от стероидите, забранени за продажба без рецепта.

Половин час по-късно служителите са проверили и търговски обект на улица „Дунав“, стопанисван от ЕООД - с управител 43-годишна хасковлийка.

В подземен етаж на обекта са намерени 7145 кутии, съдържащи 33918 ампули и 256516 таблетки анаболни стероиди от различни марки, за които жената не е предоставила документи за произход.