Преминаването в онлайн среда на обучение се очаква в Основно училище (ОУ) „Христо Смирненски“ в Хасково, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) Силвия Касабова.

Причината за промяна в образователната форма е повреда в парната инсталация, регистрирана днес, и отчетените ниски температури в класните стаи.

Предложено е учебният процес в присъствена форма да бъде прекъснат за няколко дни от вторник, 20 януари. До Министерството на образованието е изпратен доклад за ситуацията и се очаква заповед на министъра за прекратяване на присъствения процес и преминаване в дистанционно обучение, уточни Силвия Касабова.

В ОУ „Христо Смирненски“ в Хасково учат 604 деца. От РУО- Хасково съобщиха, че няма друго учебно заведение в региона, където да има проблем с отоплението.