Деца пострадаха при катастрофа в Хасковско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 април на пътя между селата Узунджово и Александрово. 58-годишен водач е загубил контрол и се е преобърнал. Пострадали са возещите се пътници,

4-годишно момче е транспортирано за лечение в УМБАЛ-Пловдив - с опасност за живота, а 37-годишна и 5-годишно момиченце са в хасковската болница - без опасност за живота.

Шофьорът е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробата му за алкохол отчела 0,79 промила.

Час по-късно на общинския път Димитровград - село Черногорово също е съобщено за произшествие. 68-годишен шофьор е предприел маневра изпреварване, при което се е ударил челно в насрещно движещ се автомобил с 53-годишен водач.

В инцидента са пострадали двамата водачи. Единият е с опасност за живота, а другият е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите им са отрицателни.