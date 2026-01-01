Навършват се 14 години от голямото наводнение в село Бисер, съобщиха от община Харманли.
Хора отново се събраха на моста над река Бисерска, за да си спомнят за онези мразовити часове на 6 февруари 2012 г. и за хората, които водната стихия отне.
С молитва за душите им и смирение в сърцата, кметът на Харманли Мария Киркова, кметът на село Бисер Валентин Найденов, представители на общинската администрация и жители на селото почетоха паметта на загиналите.
10 години от опустошителното наводнение със загинали в село Бисер
В реката бяха пуснати цветя - по едно за всяка изгубена съдба. По-късно в храм „Св. св. Кирил и Методий“ село Бисер, архиерейски наместник отец Живко Петров отслужи панихида в памет на жертвите.
Макар времето да минава, раната в сърцата на бисерчани остава дълбока. Нека помним, за да не се повтарят подобни трагедии.
През 2021 година започна и наказателното дело за наводнението, причинило смъртта на осемте жертви.
В момента делото е спряно поради заболяване на подсъдимата - бивш областен управител на Хасково по време на наводнението Ирена Узунова.
Решението е взето след изслушване на комплексна съдебномедицинска експертиза, съобщиха в отговор на запитване от БТА от Районния съд в Харманли.