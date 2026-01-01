Тежък пътен инцидент на оживения булевард „Освобождение“ в Хасково - микробус удари фирмен автомобил, помете пътни знаци и се вряза в района на близката бензиностанция на метри от колонките, съобщи местният сайт haskovo.info.

Катастрофата е възникнала на светофара при кръстовището на улиците „Белоградчик“ и „Бачо Киро“. По първоначална информация на водача на микробус му е прилошало зад волана. Превозното средство първо ударило отзад фирмен автомобил, след което помело пътни знаци и се врязало в района на близката бензиностанция на метри от колонките.

БТА

На място е пристигнал екип на Спешна помощ.

Пътничка от микробуса е транспортирана в болница с наранявания. Другият водач също е прегледан, като се е оплаквал от болки в гърба. По данни на полицията пробите за алкохол на двамата шофьори са отрицателни.

БТА

Екип на пожарната обезопаси района заради разлято гориво от ударения микробус.

