Големи камъни са паднали в едната лента на пътя Харманли – Хасково, съобщи агенция "Булфото".

Срутването е на първия завой от табелата за община Хасково. То е предизвикано от интензивните валежи в последните дни.

Булфото via xnews.bg

При срутването няма пострадали. Едната лента е затворена за движение. Екипи на фирмата, поддържаща път I8, разчистват платното.

На място има и екип на Пътна полиция, който регулира движението.

