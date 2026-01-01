Снежна покривка от 12 см е отчетена в Хасково - това е най-голямото количество паднал сняг в региона през изминалата нощ, съобщиха в отговор на запитване от БТА дежурните от хидрометеорологичната обсерватория.

При валежите от дъжд и сняг през изминалото денонощие най-голямото количество от 30,3 литра на квадратен метър е паднало в село Царева поляна в община Стамболово.

Градусите падат до минус 4° във вторник

По информация от областното пътно управление няма затруднения по пътищата от републиканската мрежа на територията на региона. Общо 45 снегорина са били на терен. Всички пътища са обработени и проходими при зимни условия. Няма въведени ограничения в движението, нито затворени пътни участъци.