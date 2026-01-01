18-годишен шофьор блъсна 61-годишна жена в Хасково, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 февруари на пешеходна пътека на булевард „Съединение“.

Млад шофьор блъсна възрастна жена в Ловешко и избяга

Жената е настанена в болница и по случая се води разследване.

При друг случай - отново на 9 февруари е станала катастрофа между селата от Сираково към Спахиево.

38-годишен водач е загубил контрол и е паднал в корито на малка река. От удара са пострадали водачът и возещата се в колата 49-годишна пътничка.

И двамата са прегледани и освободени за домашно лечение.