Над 40 населени места в община Габрово останаха без електрозахранване днес. Към момента електрозахранването е възстановено навсякъде.

Местната администрация в Габрово допълва, че продължава почистването от сняг на територията на цялата община, вътрешните улици на областния град и селата.

Зимната обстановка в общината остава усложнена, снежната покривка е 25 см. Продължава почистването в цялата община. Общинското предприятие „Благоустройване“ работи на терен в града с 18 машини.

Пътните настилки са заснежени и проходими при зимни условия, на места има заледени участъци. Градските и извънградски линии на обществения транспорт се изпълняват. Община Габрово призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да шофират със съобразена скорост и да следят актуалната информация за зимната обстановка.

Без електрозахранване бяха Лесичарка, Раховци, Костенковци, Чарково, Ябълка, Фърговци, Генчовци, Балани, Поповци, Гайдари, Киевци, Гледаци, Богданчовци, Дивеци, Прахали, Гайтани, Думници, Чавеи, Пецевци, Костадини, Янковци, Златевци, Лоза, Армени, Негенци, кв. „Любово“, Варчевци, кв. „Етър“, Априлово, Григоровци, Нова махала, Бяла река, Водици, „Соколски манастир“, Кметчета, Драгоманци, Стойчевци, Велковци, Мичковци, Узуните, Междене, Горнова могила, Чукили, Геновци, Янкулица, Велчевци, Чехлевци, Гачевци, Трънето, Славовци, Мечковица, Врабци.

„Бурните и на моменти ураганни ветрове предизвикаха множество аварии по електроразпределителната мрежа в Североизточна България, като причиниха редица повреди по съоръженията и скъсаха проводници в участъци от мрежата“, съобщиха от „Енерго-Про“ на сайта си.

От дружеството посочиха, че потребителите могат да подават сигнали за аварии на денонощния телефон на компанията: 0700 1616 61.