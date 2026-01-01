Областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква спешна работна среща с представители на отговорните институции и членовете от Община Габрово в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

Срещата е насрочена за 13:00 часа днес в заседателната зала на Областната администрация.

Поканени са представители на Общината, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Регионалното управление на образованието, отдел „Закрила на детето“, Областната дирекция на МВР, Зонално жандармерийско управление – Плевен, Детска педагогическа стая, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, неправителствени организации и Съюза на българските журналисти.

Ще бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на обществения ред и недопускане на ескалация на напрежението, както и възможности за дългосрочни решения чрез образователни инициативи, активен диалог и социална подкрепа.

Целта е институциите да изработят общ подход и дълготраен механизъм за реакция при подобни ситуации, основан на законността, обществения интерес и междуетническата толерантност.

БТА припомня, че напрежението в града възникна след сбиване на 6 май. За инцидента бе съобщено два дни по-късно, а от полицията и прокуратурата обявиха, че той е битов. Габровци излязоха на протести в петък и събота вечерта.