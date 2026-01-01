Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в Съвет „Външни работи“ на 11 май 2026 г. в Брюксел, съобщиха от МВнР.

По време на заседанието ще бъде проведена дискусия по задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани в областта на общата външна политика и сигурността. Министрите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток, като фокус ще бъде поставен върху сътрудничеството на ЕС с държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

В контекста на руската агресия срещу Украйна първите дипломати на ЕС ще поставят акцент върху постигнатия напредък в ключови области в предоставяната от Съюза подкрепа на Украйна, както и геостратегическото значение на присъединяването на страната към ЕС.